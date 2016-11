Bundestagspräsident Lammert will definitiv nicht als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten antreten. Kanzlerin Merkel respektiert die Entscheidung, obwohl Lammert aus ihrer Sicht ein guter Kandidat gewesen wäre.

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) tritt definitiv nicht als Kandidat für das Bundespräsidentenamt an. Dies habe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag im Beisein von Lammert während der Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin deutlich gemacht, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. Demnach wurden weder von Merkel noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...