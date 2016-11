Besuch im Schloss Bellevue: Der in seiner Heimat verfolgte türkische Journalist Can Dündar folgte der Einladung Gaucks und diskutierte mit dem Bundespräsidenten über die politische Situation in der Türkei.

Bundespräsident Joachim Gauck hat bei einem Treffen mit dem Journalisten Can Dündar "erhebliche Sorge" über die Entwicklung von Rechtsstaat und Pressefreiheit in der Türkei zum Ausdruck gebracht. Die Einladung an den in seiner Heimat zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilten ehemaligen Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet" sei Zeichen des Respekts für Dündars Engagement, sagte Gauck nach Angaben von Teilnehmern.Bei dem 90-minütigen Gespräch am Montag im Schloss Bellevue kritisierte Dündar demnach die europäische Politik gegenüber Ankara. Europa habe es nicht geschafft, ...

