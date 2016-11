Bioventus, ein weltweit führendes Unternehmen für Orthobiologie-Lösungen, hat heute die Ernennung von Andrew McCartney zum internationalen Geschäftsführer (Managing Director, International) für Europa, den Nahen und Mittleren Osten und Afrika (EMEA) bekannt gegeben. Andrew McCartney, der für die Leitung des EMEA-Geschäfts des Unternehmens und für das Wachstum des Active Healing Therapies-Portfolio ("Aktivheilungstherapien") von Bioventus innerhalb der Region zuständig sein wird, wird auch die Verantwortung für die internationale Zentrale in Hoofddorp in den Niederlanden tragen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161107006412/de/

Andrew McCartney, Managing Director of Bioventus International, Europe, Middle East and Africa (Photo: Business Wire).

"Wir sind sehr erfreut, dass Andrew McCartney zu uns stößt, um unser wachsendes Geschäft in EMEA zu leiten", sagte Tony Bihl, CEO von Bioventus. "Seine breitgefächerten und tiefgreifenden Erfahrungen auf dem europäischen Gesundheitsmarkt, im Business Management und Marketing werden uns helfen, unser Wachstum in wichtigen internationalen Märkten zu beschleunigen."

McCartney war vor Bioventus bei Stryker tätig, wo er in den letzten 10 Jahren seine Laufbahn schrittweise durch Führungsrollen in Vertrieb, Marketing und Positionen im Geschäftseinheits-Management ausgebaut hat. Zuletzt war er als Vice President und General Manager der Surgical Division von Stryker Europe und zuvor als General Manager, MedSurg, Stryker UK Ireland tätig. Er begann seine fast 20-jährige Karriere in der Medizintechnikbranche mit Distributoren in Großbritannien und sammelte Erfahrungen in mehreren Segmenten einschließlich Wundversorgung, Patientenüberwachung und Diagnose-Kardiologie in primären und akuten Gesundheitseinrichtungen.

McCartney hat einen Bachelor in Buchhaltung von der Universität Glasgow.

Über Bioventus

Bioventus ist ein Orthobiologieunternehmen, das klinisch geprüfte, kostengünstige Produkte entwickelt, mit deren Hilfe Menschen schnell und sicher genesen können. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Patienten wieder zu befähigen, ein aktives Leben zu führen. Bioventus verfügt im Bereich Orthobiologie über zwei Produktportfolios, nämlich Bioventus Active Healing Therapies und Bioventus Surgical. Mit diesen ist das Unternehmen einer der weltweiten Marktführer bei der aktiven orthopädischen Heilung. Die Fundamente von Bioventus bestehen aus einer Verpflichtung zu hohen Qualitätsstandards, evidenzbasierter Medizin sowie starken ethischen Prinzipien. Damit ist das Unternehmen für Ärzte weltweit ein bewährter Partner.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.BioventusGlobal.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter @Bioventusglobal.

Bioventus und das Bioventus-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Bioventus LLC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161107006412/de/

Contacts:

Kontakt für die Medien:

Bioventus

Thomas Hill, 919-474-6715

thomas.hill@bioventusglobal.com