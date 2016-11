US-Staatsanleihen sind am Montag etwas unter Druck geraten. Rentenexperten begründeten das geringe Interesse an den als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren mit den gestiegenen Chancen von Hillary Clinton auf die US-Präsidentschaft.Dagegen ging es an den zuletzt schwächelnden Aktienmärkten weltweit bergauf, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...