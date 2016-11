Zum Abschluss des 12. Spieltages in der 2. Liga haben die Würzburger Kickers in letzter Minute mit einem 1:0 gegen den FC St. Pauli gewonnen. Die Gäste aus dem Norden hatten einen guten Start, bevor ihnen die Partie entglitt und die Franken deutlich dominierten.

Die zweite Halbzeit begann von beiden Mannschaften schwach, bis die Gastgeber erneut die Spielführung übernahmen und weitere Torchancen herausspielten. Ein Eigentor durch St. Paulis Vegar Eggen Hedenstad in der 84. Minute sorgte schließlich für den auch verdienten Sieg. Die Hamburger bleiben damit - wie ihr Pendant in der 1. Liga - auf dem letzten Tabellenplatz. Aufsteiger Würzburg klettert hingegen in 2. Liga auf Platz sechs.