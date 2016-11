Cottbus (ots) - Die USA haben die Wahl - und der Rest der Welt das Nachsehen? Bei der Wahl in Amerika geht es nicht nur darum, einen neuen Präsidenten zu bestimmen. Es geht um den mächtigsten Posten der Welt. Wer in Washington regiert, beeinflusst auch das Geschehen in Europa, Syrien, Russland oder China. Und sonderlich verlockend sind die Optionen nicht, die da zur Wahl stehen. Auch für viele Amerikaner stellt sich diesmal nicht die Frage, wofür sie sich entscheiden sollen, sondern wogegen. Viele, die ihr Kreuz ab heute machen oder es bereits per Briefwahl abgegeben haben, wollen vor allem etwas verhindern. Die einen wollen eine Präsidentin verhindern, die mal wieder aus dem innersten Zirkel der Macht kommt, die im Verdacht steht, Macht und Einfluss ihres Mannes und Ex-Präsidenten für den eigenen Wahlkampf und das eigene Fortkommen zu benutzen. Die anderen wollen um jeden Preis einen Präsidenten verhindern, der als dümmster anzunehmender Unfall in die Geschichte eingehen könnte. Clinton oder Trump? Klingt für viele Amerikaner nach großem oder kleinem Übel. Wogegen wird sich eine Mehrheit der Wähler entscheiden?



