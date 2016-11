KTG Agrar SE: Minderheitsbeteiligung in Rumänien veräußert

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 7. November 2016. Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gibt bekannt, dass sie heute einen Kaufvertrag über die Veräußerung ihrer Minderheitsbeteiligungen an Agrar-Betrieben in Rumänien an einen mehrheitlich beteiligten Gesellschafter für einen niedrigen siebenstelligen Euro-Betrag geschlossen hat.

KTG Agrar SE, Hamburg Hamburg, den 7. November 2016 Vorstand

(Jan Ockelmann (Chief Restructuring Officer (CRO) Ulf Hammerich (Mitglied des Vorstands))

