FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Patrizia Immobilien war im nachbörslichen Handel am Montag gesucht. Das Unternehmen hat das operative Ergebnis in den ersten neun Monaten 2016 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dank der positiven Geschäftsentwicklung erhöhte Patrizia zudem die Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Jahr von mindestens 250 Millionen Euro auf mindestens 265 Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent höher getaxt. Der Umsatz sei allerdings recht niedrig gewesen, merkte ein Händler an.

Für Alstria Office ging es bei ebenfalls geringen Umsätzen um 1,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen sieht sich nach drei Quartalen im Plan zum Erreichen der Jahresziele.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.475 10.457 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

