Stuttgart (ots) - Die Hochrisiko- Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die wichtigste Ursache der niedrigen Zinsen, hat nur einen überragenden Pluspunkt: Sie verschafft der Politik Zeit, strukturelle Treiber neuer Schulden zu beseitigen und idealerweise Schulden abzubauen. Baden-Württemberg macht alles falsch, wenn es diese Zeit ungenutzt lässt. Schließlich tickt gerade hier mit den Pensionslasten eine finanzielle Zeitbombe. Erklärungen der Regierung weisen jedoch in die andere Richtung: Dass die unerwartet reichlich sprudelnden Einnahmen das süße Gift der niedrigen Schuldenzinsen in seiner Wirkung noch verstärken.



