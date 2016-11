Adare Pharmaceuticals Inc. gab bekannt, dass Dr. Peter Richardson als Vice President des Bereichs Research Development und als Chief Medical Officer in das Unternehmen eingetreten ist. Dr. Richardson wird für die Leitung unserer weltweiten Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung und für die erfolgreiche Entwicklung der Produktpipeline des Unternehmens verantwortlich zeichnen.

"Wir freuen uns sehr, dass Peter Richardson künftig das Team von Adare unterstützen wird. Seine umfangreichen Erfahrungen bei der erfolgreichen, globalen Entwicklung und Zulassung pharmazeutischer Spezialprodukte und medizinischer Geräte werden für unser Unternehmen bei der Beschleunigung unserer Entwicklungspläne und der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung sein", so John Fraher, Präsident und CEO von Adare Pharmaceuticals.

Dr. Richardson bringt 30 Jahre Erfahrung in der medizinischen Praxis sowie in Forschung und Entwicklung im Bereich der pharmazeutischen Industrie und der Medizingeräteindustrie mit. Er hat Kompetenzzentren entwickelt, welche die Schaffung von Produktpipelines in den Bereichen niedermolekulare Verbindungen, Biologika, neuartige Formulierungen und medizinische Geräte ermöglichen. Im Laufe seiner Karriere in der Branche hat er Programme geleitet, die bei mehr als 20 vermarkteten Produkten zur Einreichung und Zulassungsprüfung von Anträgen auf Arzneimittelzulassung (NDAs), auf Indikationserweiterung (sNDAs), auf Zulassung als biologische Arzneimittel (BLAs) sowie auf Marktzulassung in den USA, in Europa und Japan führten.

Vor seiner Tätigkeit in unserem Team war er bei Novartis Corporation tätig. Dort bekleidete er bis vor kurzem die Position als Chief Medical Officer des augenheilkundlichen Unternehmensbereichs Alcon. In dieser Position zeichnete er für mehrere Aufgabenbereiche verantwortlich, darunter für die globale Leitung der klinischen, aufsichtsrechtlichen und sicherheitsbezogenen Abteilungen des Unternehmens. Darüber hinaus leitete er ad interim den Bereich Forschung und Entwicklung des pharmazeutischen Unternehmensbereichs von Novartis Corporation.

Dr. Richardson ist Facharzt der Endokrinologie. Er verfügt über Bachelor-Abschlüsse in den Fachgebieten Medizin (B.Med.Sci.), Medizin und Chirurgie (BM, BS) mit Prädikatsexamen der britischen University of Nottingham. Er ist Mitglied des britischen Ärzteverbandes "Royal College of Physicians" (MRCP(UK)). Von diesem Verband wurde ihm darüber hinaus ein Diplomzeugnis im Fach Pharmazeutische Medizin verliehen.

Über Adare Pharmaceuticals

Adare ist ein weltweit operierendes Spezialunternehmen der pharmazeutischen Industrie, das bestrebt ist, die Gesundheit derjenigen Patienten zu verbessern, deren Behandlungsbedarf durch derzeit erhältliche Medikamente nicht vollständig gedeckt wird. Dank unserer beispiellosen Kombination aus Erfahrung, unternehmenseigenem Potenzial und Ressourcen gelingt es uns, für diese Zielgruppe sinnvolle Produkte zu entwickeln.

Unsere Unternehmenskultur, die sich durch unternehmerisches Denken und Performanceorientierung auszeichnet, ermutigt uns dazu, Risiken einzugehen, vielversprechende Ideen zu erkennen und sich bietende Chancen bis zur Realisierung zu verfolgen. Unser kooperativer Geist und unser Engagement bei der Entwicklung leistungsstarker Partnerschaften bieten Adare und unseren Partnern erhebliche Vorteile auf wettbewerbsorientierten Märkten.

Adare ist ein wachstumsstarkes Unternehmen mit langjährigen Erfolgen von der Konzeption bis zur Vermarktung. Unsere Fähigkeit, differenzierte Medikamente zu entwickeln, leitet uns bei der Erforschung und Entwicklung der neuartigen Produkte in unserer Pipeline und bei unserer Akquisitionsstrategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adarepharma.com.

