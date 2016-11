SAN JOSE, KALIFORNIEN -- (Marketwired) -- 11/07/16 -- Integrated Device Technology, Inc. (IDT) (NASDAQ: IDTI) stellt heute einen neuen absorbierenden Breitband Single-Throw (SPST) Schalter für einen weiten Bereich von Wireless- und HF-Anwendungen vor. Der hoch lineare IDT® F2910 50 Ohm-Schalter mit seiner geringen Durchgangsdämpfung und einem Frequenzbereich von 30 bis 8000 MHz bietet eine außergewöhnliche HF-Leistung. Das Produkt ist ideal für moderne 4G/LTE-Basisstationen, mobile Wireless-Anwendungen, Point-to-Point Verbindungen, Infrastrukturen für die öffentliche Sicherheit und Prüfgeräte.

Der F2910 verfügt über die branchenweit erste Konstant-Impedanz-Technologie von IDT, die eine nahezu konstante Impedanz beim Schalten von HF-Ports beibehält und die Schaltfestigkeit unter Last verbessert. Neben der ausgezeichneten Linearität und Isolationsleistung bietet das Produkt im Isolationsmodus außerdem einen 50-Ohm-Abschluss am Ausgang. Für eine vereinfachte Konstruktion verwendet der F2910 eine einzige Versorgungsspannung und unterstützt eine 3,3 V oder 1,8 V Steuerlogik.

"Der F2910 ist das jüngste Beispiel des Engagements von IDT für die HF-Community durch innovative, leistungsstarke Produkte", sagte Duncan Pilgrim, General Manager der HF-Abteilung von IDT. "Mit der einzigartigen Konstant-Impedanz-Technologie in einem absorbierenden Breitband-SPST-Schalter ist IDT in der Lage, ein Produkt anzubieten, das die Bedürfnisse der Ingenieure für die verschiedensten HF-Anwendungen erfüllt oder sogar übertrifft."

F2910 Leistungsmerkmale

Frequenzbereich: 30 bis 8000 MHz

HF-Leistung @ 4 GHz IL = 0,67 dB Isolation = 41 dB HL = 20 dB IIP3 = 65 dBm IIP2 = 118 dBm P1dB = +35 dBm

Versorgungsspannung: 2,70 V bis 5,50 V

Schaltzeit = 265 ns

1,8 V oder 3,3 V Steuerlogik

Betriebstemperaturbereich: -55 degrees C bis +105 degrees C

Pin-kompatibel zu Wettbewerbs-Produkten

Über IDT

Integrated Device Technology, Inc. entwickelt Systemlösungen für die Optimierung der Kundenanwendungen. Die marktführenden Produkte von IDT für RF, Timing, drahtlose Übertragung, Serienschaltung, Schnittstellen und Sensorlösungen gehören zu der breiten Palette von Mixed-Signal-Komplettlösungen des Unternehmens für die Segmente Kommunikation, Informatik, Automotive und Industrie. Mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, besitzt IDT Entwicklungs-, Fertigungs- und Verkaufseinrichtungen sowie Vertriebspartner überall auf der Welt. Die IDT-Aktien werden unter dem Symbol "IDTI" am NASDAQ Global Select Stock Market® gehandelt. Weitere Informationen über IDT finden Sie unter www.IDT.com. Folgen Sie IDT auf Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube und Google+.

