Mit 6 Mio. t wird die Zwiebelernte in der EU ähnlich hoch ausfallen wie vor zwei Jahren und verfehlt damit die Rekordernte der Saison 2011/12 nur knapp. Dabei gibt es durchaus unterschiedliche Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten. Bildquelle: Shutterstock.com Während die meist unterdurchschnittlichen Flächenerträge in vielen mittel- und nordeuropäischen Ländern...

