Das Gemüsezuchtunternehmen Rijk Zwaan hat an seinem Eerste-Kruisweg-Standort in Fijnaart mit einem ausgedehnten Neubauprojekt begonnen. Der ehemalige Geschäftsführer Anton van Doornmalen hat den ersten Pfahl in den Boden geschlagen. Foto: Rijk Zwaan schlägt ersten Pfahl für neues Fijnaart-Gebäude in den Boden Der Abschluss des Projekts ist für Herbst 2018...

Den vollständigen Artikel lesen ...