Die Mitarbeiter der KÖLLA Gruppe trauern um ihren früheren Gesellschafter Herrn Günther Drenker, der am 26.10.2016 im Alter von 82 verstarb. Als junger Mann, der nach dem Krieg in Frankeich lebte und dort Land, Leute und vor allem den Handel mit Obst und Gemüse kennenlernte, nahm er 1961 seine Tätigkeit als Frankreichspezialist in der jungen KÖLLA Niederlassung...

