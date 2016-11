Auke Smit wird ab dem 1. Dezember 2016 seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Erzeugervereinigung Prominent aufnehmen und tritt damit die Nachfolge von Arne van Aalst an. Auke Smit war vor allem in verschiedenen Unternehmen im Rundfunk und Telekommunikationssektor beschäftigt. Seit 2012 arbeitete er als CEO/CFO bei Greenco in Honselersdijk, wo er für die gesamte Leitung...

