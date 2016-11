Intelligente Motoren ermöglichen schnelle Entwicklung von Anwendungen

Schrittmotoren eignen sich immer sehr gut, wenn viel Drehkraft und präzise, zuverlässige Positionierung bei niedrigen Geschwindigkeiten benötigt wird. Intelligente PANdrive-Motoren mit integrierten Steuersystemen stellen eine simple Schnittstelle zwischen der digitalen und der physischen Welt dar.

Die Trinamic Motion Control GmbH Co. KG, ein führender Händler für Halbleiter, Elektronik und Mechatroniklösungen in den Bereichen Motoren und Bewegungssteuerung, ist stolz, die Einführung einer neuen Produktfamilie intelligenter PANdrive-Motoren bekannt geben zu können. Die Produktfamilie PD42-1070 wurde speziell zur Vereinfachung der Anwendung moderner Leistungssteuerungstechnologie entwickelt.

Die neuen Schrittmotoren entsprechen den NEMA16-Normen und werden über Verstärker verfügen, die für die Motortypen vorkonfiguriert sind und über Schritt- und Richtungssignale gesteuert werden. Standardmäßig werden in sämtlichen Verstärkern der stille PWM-Steuermodus stealthChop™ und ein microPlyer™ enthalten sein, der eine Anfangs-Mikroschritt-Auflösung von 16 Mikroschritten pro kompletten Schritt in eine sinusförmige Leistungskurve mit 256 Mikroschritten umwandelt.

Trinamic wird die Antriebe auf der Electronica 2016 in Halle A4 an Stand 513 der Öffentlichkeit präsentieren.

"Die Entwickler stehen zunehmend unter Druck bezüglich der Verkürzung der Entwicklungszyklen und einer schnellereren Einführung neuer Produkte auf dem Markt", erklärt Michael Randt, Gründer und CEO von Trinamic. "Die neue Produktfamilie von Antrieben wurde speziell unter diesem Gesichtspunkt entwickelt, um das Entwicklungsverfahren schneller, einfacher und sicherer zu machen als je zuvor

Durch Motoren mit integrierten Steuersystemen wird das Produktdesign drastisch vereinfacht, insbesondere bei Anwendungen, die bereits mit Steuerungen für Schritt- und Richtungs-Ausgangssteuerungen ausgestattet sind, etwa 3D-Drucker und kleine Desktop-CNCs. Das thermal optimierten und getesteten Elektronikgehäuse ermöglicht ein kompaktes und kosteneffektives Design des Geräts.

Antriebe mit einem Haltemoment von 0,27 bis 0,29 Nm sind jetzt zum empfohlenen Einzelhandelspreis von 100 US-Dollar erhältlich. Passende Kabel-Kits zur Beschleunigung der Entwicklung sind ebenfalls erhältlich. Die Antriebe können bei Lieferung sofort verwendet werden, können wenn nötig jedoch so konfiguriert werden, dass sie über eine UART-Schnittstelle mit dem kostenlosen TMCL-IDE genutzt werden können.

Über Trinamic

Trinamic hat seinen Sitz in Hamburg. Das Unternehmen liefert an seine Kunden weltweit integrierte Schaltkreise und Motorsteuerungsmodule. Dank seines anwendungsgestützten Ansatzes und seines umfassenden Verständnisses für den Kundenbedarf kann das Unternehmen Lösungen anbieten, mit denen die Designphase vereinfacht und verkürzt wird. Daraus resultieren signifikante Kosteneinsparungen, eine verkürzte Ressourcenzuteilung sowie reduzierte Gesamtbetriebskosten. Die Kunden von Trinamic profitieren von der umfassenden Expertise des Unternehmens mit der Motorphysik und seinem umfangreichen Portfolio geistigen Eigentums, (Intellectual Property, IP), das es sich während vieler Jahre angewandter Erfahrungen und Erfolge erworben hat. Der Schwerpunkt der Produktentwicklung bei Trinamic liegt durchweg auf der Miniaturisierung des Formfaktors, der Erhöhung der Effizienz und der Maximierung der Sicherheit und Zuverlässigkeit der Produkte des Unternehmens und damit der Systeme, in denen sie verwendet werden.

Durch über 20 Jahre Erfahrung und eine traditionelle deutsche Eigentümerstruktur mit privaten Anteilseignern kann die langfristige Verfügbarkeit der Produkte und Komponenten des Unternehmens gewährleistet werden.

Vom Firmensitz in Hamburg aus werden Trinamic-Produkte über ein weltweites Vertriebsnetz verkauft.

Grafiken zum Ausdrucken finden Sie hier:

http://www.trinamic.com/company/press/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161107006702/de/

Contacts:

Trinamic Motion Control GmbH Co. KG

Jonas P. Proeger, +49 (0) 40 514 806-0

Leiter Marketing

proeger@trinamic.com