von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Bankfilialen sind teuer. Zwei bis vier Millionen Dollar kostet eine neue Zweigstelle in den USA im Schnitt - und danach 200 bis 400 Millionen pro Jahr, um sie zu betreiben. Seit 2009 wurden in Amerika sechs Prozent der Filialen geschlossen. Für Diebold-Chef Andy Mattes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...