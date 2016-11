Die AfD habe einen Fundi-Flügel und einen Realo-Flügel, genau wie die Grünen, sagt AfD-Chef Meuthen. Er selbst sieht sich in der Rolle des Oberrealos. In den Bundestag will er nicht - vorerst.

Die AfD will im Bundestagswahlkampf "patriotisch" auftreten, aber auf nationalistische Töne verzichten. "Nationalismus hat für mich immer etwas zu tun mit der Abwertung des Anderen - das halte ich für grundfalsch, das darf es nicht sein", sagte der Parteivorsitzende Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur. Seine Partei wolle zudem flexibel und kurzfristig reagieren. "Die Themen für den Bundestagswahlkampf können wir jetzt noch nicht abschließend benennen. Wenn es zum Beispiel im Juni, Gott bewahre, einen Terroranschlag geben sollte, müssten wir selbstverständlich auch darauf reagieren", sagte Meuthen, der selbst ...

