=== *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK), Bonn *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 3Q, Landsberg 07:00 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1H, Toyota City *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q, Köln 07:35 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Dettingen *** 07:45 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +23,0 Mrd Euro zuvor: +22,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +24,5 Mrd Euro zuvor: +17,9 Mrd Euro *** 08:00 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q, Herzogenrath *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol 08:00 AE/Opec, Ausblick auf den Welt-Ölmarkt, Abu Dhabi *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Weihnachts-PK, Berlin *** 10:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** 10:30 GB/Industrieproduktion September PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% über 0,5 Mrd EUR 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit der norwegischen Ministerpräsidentin Solberg, Berlin 13:45 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (derzeit nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Council of Foreign Relations, New York *** 16:00 DE/Schaeffler AG, Strategie-PK, München *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q, Büdelsdorf *** - US/Präsidentschaftswahl - FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 08, 2016 00:00 ET (05:00 GMT)

