Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RWE - Nach dem erfolgreichen Börsengang der Tochter Innogy, die das Geschäft mit der Energiewende gebündelt hat, strotzt der Energiekonzern RWE wieder vor Selbstbewusstsein. "RWE ist schon heute ein gesundes Unternehmen", sagte der neue Vorstandschef Rolf Martin Schmitz im Gespräch mit dem Handelsblatt. RWE sei die Summe aller Teile: Erzeugung, Handel und eben der großen Beteiligung an Innogy. "Und in der Summe sehe ich keinen Berg, den wir noch erklimmen müssten", stellte er klar. Schmitz lässt gerade eine neue Wachstumsstrategie erarbeiten - bis zum Frühjahr soll sie stehen. (Handelsblatt S. 22)

VOLKSWAGEN - Der frühere VW-Vorstandschef Martin Winterkorn soll am 2. Dezember beim Landgericht Paderborn als Zeuge aussagen, was er über die Abgas-Affäre weiß. In Paderborn verklagt ein VW-Kunde, Besitzer eines VW Tiguan 2.0 TDI, den Autokonzern in Paderborn auf Schadenersatz. Die Düsseldorfer Anwaltskanzlei Rogert & Ulbrich, die den Tiguan-Fahrer vertritt, hat Winterkorn als Zeugen benannt. (Süddeutsche Zeitung S. 22)

BAYER - Der Pharmakonzern Bayer will eines der meist gehassten Unternehmen der Welt kaufen. In den Geheimlabors des Saatgut- und Pflanzenschutzkonzern Monsanto schwankt die Stimmung zwischen Hoffen und Bangen. (Handelsblatt S. 26)

NISSAN - Die EU-Kommission will die Zusagen der britischen Regierung an den japanischen Autohersteller Nissan für die Zeit nach dem Austritt aus der Europäischen Union genau überprüfen. Ein Sprecher der Kommission rief die Regierung in London am Montag in Brüssel auf, Einzelheiten zu den in Aussicht gestellten Zugeständnissen zu liefern. Bisher habe sie der EU-Behörde keine Pläne für eine Unterstützung Nissans vorgelegt. Die EU-Kommission wurde nach Medienberichten über möglicherweise wettbewerbswidrige Absprachen aktiv. (FAZ S. 18)

ROCKWELL - Für den Automatisierungsspezialisten Rockwell Automation laufen die Geschäfte durchwachsen. Der Trend zur Digitalisierung der Produktion hält an, doch ist das Umfeld in wichtigen Märkten rauer geworden. Weltweit gingen die Umsätze des US-Konzerns im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) um 4 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar zurück. Hoffnung bereitet ausgerechnet die Heimat des großen Konkurrenten Siemens. "Wir wachsen derzeit in der Region Europa im Produktbereich doppelt so schnell wie der Markt und gewinnen so Marktanteile", sagte Rockwell-Europa-Chef Thomas Donato dem Handelsblatt. Zu der Region, die er verantwortet, gehören auch der Mittlere Osten und Afrika. (Handelsblatt S. 30)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2016 00:16 ET (05:16 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.