Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TÜRKEI - Die deutsche Wirtschaft steht Überlegungen für Strafmaßnahmen gegen die Türkei ablehnend gegenüber. "Aus Sicht der deutschen Wirtschaft sollte jetzt versucht werden, an den bestehenden Geschäftskontakten festzuhalten und somit die Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier. (Handelsblatt S. 18/FAZ S. 1/Welt S. 7)

UNGARN - Angesichts der Flüchtlings- und Migrationskrise sorgt sich die ungarische Zentralbank um die Zukunft Europas. "Die sogenannte Migrationspolitik hat die Stabilität der EU geschwächt. Darunter leidet ihre Wettbewerbs- und Reformfähigkeit", sagte der Gouverneur der ungarischen Notenbank (MNB), György Matolcsy, im Gespräch mit der FAZ. Da die europäischen Institutionen und die Regierungen einiger westlicher Mitgliedstaaten die Bedenken der Bevölkerung gegen den Zustrom von Migranten nicht ernst nähmen, verliere die etablierte politische Klasse immer mehr an Unterstützung. Das führe zum Aufschieben wirtschaftlicher Reformen, zum Erstarken der politischen Ränder und zu einer antieuropäischen Stimmung und habe im Falle Großbritanniens zum Austritt aus der EU mit beigetragen. (FAZ S. 20)

EBA - Ausnahmen bei den jüngsten Stresstests für die Deutsche Bank sorgen für erhebliche Verstimmungen zwischen der Europäischen Bankenaufsicht (Eba) und dem Europaparlament. Eba-Chef Andrea Enria bestreitet in einem Brief an die EU-Volksvertretung, die Deutsche Bank begünstigt zu haben. Die Verantwortung für die Bewilligung solcher Ausnahmen liege nicht bei der Eba, sondern bei der EZB-Bankenaufsicht beziehungsweise den nationalen Aufsehern der Nicht-Euro-Staaten, heißt es in dem Schreiben. "Die zuständigen Behörden haben Einmaleffekte für 21 Banken genehmigt", schreibt Enria. Die Eba habe diese Genehmigung anschließend lediglich bestätigt. (Handelsblatt S. 36/Süddeutsche S. 16)

ATOMKRAFT - Eine Schweizer Volksabstimmung über die Zukunft der Atomkraft könnte schon im kommenden Jahr Auswirkungen auch auf die Stromversorgung Süddeutschlands haben. In direkter Demokratie stimmen die Eidgenossen am 27. November darüber ab, die Betriebsdauer ihrer Atomkraftwerke generell auf 45 Jahre zu verkürzen. (Welt S. 9)

HAUSHALT - Für Verteidigung und Flüchtlingslager rund um Syrien stockt der Bundestag den Haushalt 2017 um mindestens 2,6 Milliarden Euro auf. Das geht aus der 365-seitigen Vorlage für die Bereinigungssitzung an diesem Donnerstag hervor. In der Sitzung entscheiden die Haushaltspolitiker endgültig über die einzelnen Ausgabeposten des Etats. (Handelsblatt S. 17)

KLIMASCHUTZPLAN - Die Bundesregierung will den Klimaschutzplan offenbar dazu nutzen, das Tempo in der Energiewende noch einmal deutlich zu erhöhen. Nach dem Stand der Beratungen von Montagmittag sieht der Klimaschutzplan vor, dass "der Anteil von Wind- und Sonnenstrom an der gesamten Stromproduktion signifikant steigt." Beide Technologien würden "stark ausgebaut", heißt es wörtlich: "2030 erzeugen sie mehr als doppelt so viel Strom wie heute." Eine solche Vorgabe liegt deutlich über den bisherigen Planzielen der Bundesregierung. (Welt S. 11)

AUTOFAHRER - Der Wirtschaftsflügel von CDU/CSU will verhindern, dass die Politik den Autofahrern in Zukunft die Art des Antriebs vorschreibt. Der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung MIT hat beschlossen, auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember dazu einen Antrag einzubringen. Der Parteitag soll sich gegen feste Vorgaben aussprechen. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

LANDWIRTSCHAFT - Agrarminister Christian Schmidt will ein Label schaffen, das die Bedingungen für Schweine, Rinder und Geflügel auszeichnet. Es ist für die Landwirte jedoch freiwillig. Schlechte Ställe sollen erst gar nicht bewertet werden. (Süddeutsche S. 15)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2016 00:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.