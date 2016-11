Die USA wählen einen neuen Präsidenten. Es wird eng. Und so kämpfen beide Seiten bis zur letzten Minute um die Wähler. Hillary Clinton kann dabei auf prominente Unterstützung bauen.

Wieder Philadelphia. Zwei Wochen nach ihrem letzten Besuch in der Gründungsstadt der Vereinigten Staaten ist Hillary Clinton erneut zu Gast in der Millionenmetropole an der Ostküste. Die größte Stadt im Bundesstaat Pennsylvania könnte das Zünglein an der Waage für die Demokratin spielen. Der Ostküstenstaat ist hart umkämpft, in Umfragen liegt Clinton knapp vor ihrem Herausforderer Donald Trump. Der dürfte in weiten Teilen des Bundeslandes siegen, in den ländlichen, spärlich besiedelten Gebieten. So wie Mitt Romney 2012. Er siegte in 55 von 67 Walbezirken. Dennoch verlor er den Bundesstaat, weil Obama mit weitem Abstand die Großstädte Pittsburgh und Philadelphia samt dessen Vororte holte.

Clinton braucht einen deutlichen Sieg in Philadelphia. Wenn alle diejenigen, die am Montagabend beim Wahlkampfauftritt der ehemaligen First Lady und Außenministerin am Dienstag ihr Kreuz bei der Demokratin machen, stehen die Chancen Clintons nicht schlecht, Pennsylvania demokratisch zu halten. 33.000 Zuschauer besuchten laut Veranstalterangaben den Wahlkampfauftritt. Einzig: Wie viele davon wegen Hillary Clinton gekommen sind, bleibt fraglich. Clinton brachte prominente Unterstützung mit nach Philadelphia: Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Ehemann und Ex-Präsident Bill Clinton - und vor allem das so beliebte Präsidentenpaar Michelle und Barack Obama.

Die Letztgenannten erhielten den meisten Jubel. "We ...

