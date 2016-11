Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis von 85 auf 80 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alistair Campbell reduzierte in einer Studie vom Dienstag seine Schätzungen für den Schweizer Pharmakonzern anlässlich der in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen. Die Aktie sei weiterhin werthaltig, allerdings bräuchten Anleger Geduld. So dürfte etwa die Erholung der Augenheilsparte Alcon länger dauern als gedacht./tav/ajx

ISIN: CH0012005267