Die Deutsche Post steuert dank ihres florierenden Paket-Geschäfts auf Rekordkurs.



Das operative Ergebnis (Ebit) stieg im dritten Quartal auf 755 (Vorjahr: 197) Mio. Euro und legte damit stärker zu als von Analysten erwartet, wie die Post am Dienstag in Bonn mitteilte.



Der Konzern habe damit "das operativ stärkste Quartal seiner Geschichte" verzeichnet, sagte Post-Chef Frank Appel. Der Umsatz ging hingegen auf 13,9 (14,4) Mrd. Euro zurück. Grund dafür sei neben Währungseffekten der geänderten Ausweis von Umsätzen in einem großen Kundenvertrag. Bereinigt um diese Effekte legte der Umsatz um 2,4 % zu. Die Gewinnerwartungen des Marktes übertraf der Bonner Konzern damit. Analysten hatten mit einem Ebit von 717 Mio. Euro und einem Umsatz von 14,102 Mrd. Euro gerechnet. Seine Jahresprognose bekräftigte der Konzern: Der operative Gewinn soll deutlich auf 3,4 bis 3,7 Mrd. Euro steigen - von 2,41 Mrd. Euro im Vorjahr. (Reuters)