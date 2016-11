Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Bürer, gerade nachdem aus DigitalZurich2025 digitalswitzerland wurde, übernehmen Sie als Geschäftsführer. Wie sieht die neue Zielsetzung aus, welches sind die wichtigsten Änderungen, die Sie vornehmen?

Nicolas Bürer: Mit unserem neuen Brand digitalswitzerland wollen wir nicht mehr nur Zürich, sondern die ganze Schweiz als führender Innovationshub in Europa positionieren. Nur ein Jahr nach Gründung ist das Interesse an der Initiative so gross, dass wir unsere Aktivitäten im nächsten Jahr auf die Romandie, das Tessin und die Region Basel ausweiten und auch dort erste Initiativen und Kooperationen anstossen. So können wir den industrie-übergreifenden Standortvorteil der Schweiz noch besser nutzen.

digitalswitzerland wird aktuell vor allem von Grossunternehmen getragen. Wie sollen die für die Innovation und Arbeitsplätze entscheidenden KMU eingebunden werden?

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft und daher für uns genauso relevant wie Start-ups und Grossunternehmen. Vor kurzem hat digitalswitzerland die Webplattform Education Digital lanciert. Die nicht kommerzielle Webplattform bietet einen umfassenden, transparenten Überblick über das Weiterbildungsangebot im Digital-Bereich in der Schweiz. Die Plattform will gerade KMU mit ihrem Angebot gezielt in der Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden im Bereich Digital unterstützen. Zudem wird digitalswitzerland im 2017 Partner des KMU Digital Summit.

Der Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff hat sich gerade in seiner Kolumne der wachsenden Zahl der Digitalisierungs-Kritiker angeschlossen. Seiner Meinung nach führt die Digitalisierung vor allem zu einer Umverteilung von Marktanteilen bei einem gesamtwirtschaftlichen Nullsummen-Spiel und einem Abbau von Arbeitsplätzen. Wie sieht Ihre Einschätzung der Digitalisierung aus?

Ich bin hier anderer Meinung und sehe in der Digitalisierung vor allem Chancen. Wie in allen vorausgehenden Revolutionen werden gewisse Jobprofile verschwinden. Für die betroffenen Mitarbeitenden gilt es Lösungen zu suchen. Auf der anderen Seite sehe ich aber viele neue und spannende Jobprofile entstehen.

Der erste Kickstart Accelerator im ewz-Unterwerk Selnau ging gerade mit sehr beachtlichem Erfolg zu Ende. Was wird bei der zweiten Durchführung im kommenden Jahr beibehalten, was geändert?

Wir sind mit dem Erfolg des Kickstart Accelerator in der Tat sehr zufrieden. Wir haben es geschafft, 30 nationale und internationale Start-ups in den Bereichen 'Fintech', 'Smart & Connected Machines', 'Food' und 'Future & Emerging Technologies' über 11 Wochen sowohl finanziell als auch bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...