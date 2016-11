Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips nach dem Kapitalmarkttag von 31,50 auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung des Elektronikkonzerns habe die wichtigsten offenen Fragen beantwortet, weshalb er von seiner Anlagethese noch überzeugter sei, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer Studie vom Dienstag. Einige Gründe zur Besorgnis bestünden aber weiter. Eine Komplettabsage an Zukäufe wäre beispielsweise wünschenswert, solange die Margen sich nicht sichtbar erholten, so der Experte./tav/zb

