Everspin stellt das 1Gb DDR4 Perpendicular ST-MRAM-Produkt sowie ein 1GByte-DDR3-Speichermodul (DIMM) am Stand A3-545 aus

Everspin Technologies Inc., der führende Anbieter von MRAM-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den in der Branche ersten 1Gb ST-MRAM-Speicher mit "Perpendicular Magnetic Tunnel Junction"-Technik (pMTJ) vorstellen wird. Everspin lässt die Bausteine bei GlobalFoundries produzieren. Besucher können den MRAM-300-mm-Wafer am Stand 545 in Halle A3 bei der vom 8. bis 11. November in München stattfindenden Electronica Messe ansehen.

Zu seinem Angebot an Systemlösungen fügt Everspin ein ST-MRAM-DIMM hinzu, das von allen am Markt verfügbaren Produkten die höchste Dichte bietet, sowie ein kompatibles 1GByte DDR3-Modul mit Quad-Rank und branchenüblichem UDIMM-Pinout. Es beruht auf der 256Mb-DDR3-pMTJ-ST-MRAM-Technik von Everspin, die ausgewählten Kunden derzeit zum Test bereitgestellt wird.

"Everspin ist nach wie vor richtungsweisend und bringt innovative Lösungen auf den Speicher- und Servermarkt. Nachdem wir unsere 256Mb-Speicher erprobt haben, stellen wir nun die 1Gb ST-MRAM-Speicher mit unserer eigens entwickelten pMTJ-Technik vor. Wir freuen uns sehr, bei der Electronica 2016 unsere neuesten MRAM-Produkte vorstellen zu dürfen", so Phill LoPresti, President und CEO von Everspin.

Über Everspin Technologies

Everspin Technologies ist der führende Anbieter von MRAM-Lösungen. Die MRAM-Lösungen von Everspin bieten die Beständigkeit von Permanentspeichern mit der Geschwindigkeit und Haltbarkeit von Random Access Memory (RAM) und gewähren so den Schutz geschäftskritischer Daten, insbesondere bei Stromausfällen. Die MRAM-Lösungen von Everspin versetzen Kunden auf den Märkten Industrie, Automobil, Transport und Speicherprodukte für Unternehmen in die Lage, hochleistungsfähige, energiesparende und zuverlässige Systeme zu entwickeln, ohne dass hierfür voluminöse Batterien oder Kondensatoren erforderlich sind. Everspin ist der einzige Anbieter von kommerziellen MRAM-Lösungen. Das Unternehmen hat im Verlauf der letzten acht Jahre mehr als 60 Millionen MRAM-Einheiten ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.everspin.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Entwicklung zukünftige Produkte und der ST-MRAM-Lösungen von Everspin sind zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu den Risiken, die dazu führen können, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen nicht bewahrheiten, gehören u.a. das Risiko, dass unerwartete technische Schwierigkeiten in der Spätphase der Entwicklung oder Produktion dieser Produkte auftreten, und dass Kunden die Vorzüge der ST-MRAM-Lösungen von Everspin anders einschätzen als Everspin.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161108005065/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Everspin:

Story Public Relations

Michael Schoolnik, 415-674-3816

Michael@storypr.com