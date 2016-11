Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Metro AG vor der Aufspaltung in zwei unabhängige börsennotierte Gesellschaften von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 27 Euro angehoben. Die Anleger des Handelskonzerns hätten die zehnprozentige Beteiligung der Elektroniksparte an der neuen Metro nicht so negativ aufgenommen wie von ihm befürchtet, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürfte das Lebensmittelgeschäft seine gute Bonitätseinstufung beibehalten./la/ajx

