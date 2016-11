Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Osram vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 53 Euro angehoben. Das Quartal des Beleuchtungsspezialisten dürfte schwach verlaufen sein, was aber hinlänglich bekannt sei, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Dienstag. Die Margen könnten im nächsten Jahr nicht so stark sinken wie zunächst befürchtet. Die Risiken bezüglich Übernahmen und Fusionen bezeichnete der Experte als weitgehend ausgewogen: So sei der politische Widerstand hierzulande gegen chinesische Übernahmevorstöße negativ zu sehen, während das Interesse an dem von Siemens gehaltenen Osram-Anteil stütze./ajx/tav

