Zürich (ots) - Trotz Weissgeldstrategie und Regulierung verwalten

Schweizer und Liechtensteiner Banken fast so viel Kundenvermögen wie

im Spitzenjahr 2007. Die zukünftige strategische Positionierung und

die Umsetzung von Wachstumsstrategien sind wichtige Themen. Die

Anzahl der Vermögensbanken in der Schweiz und im Fürstentum

Liechtenstein wird sich auch in den kommenden Jahren verringern. Dies

sind Erkenntnisse der Studie «Private banking in Switzerland and

Liechtenstein: are its days numbered?» von PwC Schweiz.



Ein Grossteil der Schweizer und Liechtensteiner Banken hat sich

seit einiger Zeit einer konsequenten Weissgeldstrategie verschrieben

und Altlasten weitgehend bereinigt. Der Regulierungsprozess hat zu

keinem signifikanten Abfluss von Kundenvermögen geführt. Über die

gesamten letzten Jahre waren die Banken in der Schweiz zudem in der

Lage, Nettoneugelder anzuziehen. Die Summe der in der Schweiz und in

Liechtenstein verwalteten Kundenvermögen bewegt sich beinahe auf dem

Niveau des Spitzenjahres 2007. Beide Finanzplätze konnten ihre

Positionen als bedeutende Offshore-Vermögensverwaltungszentren auch

in Zeiten des automatischen Informationsaustauschs (AIA) verteidigen.



Kostentreiber: Regulatorien, Innovation und neue Marktteilnehmer



Die Bruttogewinne der Schweizer Vermögensverwaltungsbanken sind

seit dem Spitzenjahr 2007 im Durchschnitt um rund 30 Prozent

eingebrochen. Einerseits erwarten die Kunden massgeschneiderte

Dienstleistungen, individuelle und umfangreiche Beratung sowie mehr

Transparenz. Andererseits sind die strengeren und komplexeren

regulatorischen Vorschriften ein Grund für den Gewinneinbruch. Bei

den Liechtensteiner Banken betrug der Ertragsrückgang gegenüber den

Spitzenjahren vor der Finanzkrise rund 10 Prozent. Die Anzahl der

Vollzeitbeschäftigten bei den Banken in Liechtenstein blieb ziemlich

stabil, während in der Schweiz ein deutlicher Rückgang von rund 20

Prozent in den Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen war.



Der regulatorische Druck wird auch in den nächsten drei bis fünf

Jahren bleiben und weitere Vorschriften (z.B. MiFID2/FIDLEG, AIA)

bringen neuen Handlungsbedarf. Zudem müssen die Banken die

Kundenbindung über eine persönliche Beratung sowie innovative

Produkte und Dienstleistungen erhöhen, was entsprechende

Investitionen mit sich bringt. Im Weiteren drängen

Fintech-Unternehmen und bankfremde Anbieter mit innovativen Angeboten

in den Markt und hinterfragen damit aktuelle Bankenmodelle. «Spannend

bleibt die Frage, ob die Bankkunden diese Angebote nachfragen oder ob

sie doch bei den traditionellen Banken bleiben», führt Martin

Schilling, Head Corporate Finance FS Practice bei PwC Schweiz, aus.



Fortschreitende Bankenkonsolidierung in der Schweiz



Seit 2007 sind in der Schweiz rund ein Viertel der

Vermögensverwaltungsbanken verschwunden. «Der Konsolidierungsprozess

in der Schweizer Bankenbranche hat sich in den letzten Jahren

intensiviert - und wird weiter anhalten», sagt Christoph Baertz, Head

FS Deals Practice bei PwC Schweiz. In den nächsten drei bis fünf

Jahren dürfte die Anzahl der Vermögensverwaltungsbanken in der

Schweiz auf unter 100 fallen (Stand 2015: 136). Die

Konsolidierungswelle wird in Zukunft zudem auch in Liechtenstein

spürbar werden.



Aus diesen Restrukturierungen werden die verbleibenden Banken

gestärkt hervorgehen. Sie können mithelfen, die Reputation der

Finanzplätze in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zu

stärken und diese weltweit als führende Finanzdrehscheiben zu

erhalten.



