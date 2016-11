FMW-Redaktion

Alles fokussiert sich auf die US-Wahlen - aber die heute vermeldeten Zahlen aus China sind besorgnisserregend und werfen einen dunklen Schatten auf den Glauben, dass China auf dem Weg der Erholung sei!

So fielen die Exporte China (in Yuan) zum Vorjahresmonat um satte -7,3% - und damit deutlich stärker als erwartet. Das ist der siebte Rückgang in Folge, auch die Importe sanken (ebenfalls in Yuan) um 1,4%. Im August waren die Importe Chinas zum erstenmal seit fast zwei Jahren gestiegen, aber schon im September waren die Importe wieder negativ, so nun auch im Oktober.

In den ersten zehn Monaten des Jahres sind damit die Exporte Chinas um -7,7% zum Vorjahreszeitraum gefallen, die Importe um -7,7%. Dass unter diesen Umständen die Wirtschaft im Reich der Mitte um fast 7% wachsen soll - wie Peking behauptet - ist natürlich furchtbar logisch und wahrscheinlich! Exporte in die USA fielen übrigens um 5,6%, in die EU um 8,7% zum Vorjahresmonat.

Auffallend ist, dass im Oktober der ...

