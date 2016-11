DE0008471012

DE0008474008

DE0008475021

Inhaber jahrzehntealter Fondsanteile in Papierform müssen diese bis zum Jahresende in ein Depot übertragen. Denn die ‚effektiven Stücke' verlieren sonst ihre Handelbarkeit. Der Grund: Das US-Finanzabkommen FATCA und der Kampf gegen den Terror.‚Effektive Stücke' deutscher Fonds ist die Bezeichnung für Fondsanteile in Papierform, die bereits mehrere Jahrzehnte alt sind. Die Papieranteile solcher Fondsklassiker wie Fondak A (ISIN:), DWS Investa (ISIN:) oder Industria (ISIN:) müssen bis zum Jahreswechsel in ein Depot eingeliefert werden, damit sie nicht ihre Handelbarkeit verlieren. Wer diese Frist versäumt, hat nur noch Anspruch auf eine Depot-Gutschrift im Wert des Fondspapiers, bleibt aber weiterhin Inhaber der Anteile.

Den vollständigen Artikel lesen ...