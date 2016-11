Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Investorenveranstaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Konzernchef Carsten Spohr habe weiterhin auf das kurzfristig herausfordernde Umfeld verwiesen, schrieb Analyst Anand Date in einer Studie vom Dienstag. So sei sich die Fluggesellschaft bewusst, dass das Kapazitätswachstum der Branche in Europa derzeit zu hoch sei. Positiv sei derweil, dass sich die Lufthansa auf mittlere Sicht auf Kostensenkungen konzentrieren wolle./la/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2016-11-08/12:10

ISIN: DE0008232125