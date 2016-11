Kleinere Gewinnmitnahmen dürften den Handel an den US-Börsen am Dienstag prägen. Der S&P-500 deutet vorbörslich eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt an. Große Kursausschläge sind wohl nicht zu erwarten. Die Mehrzahl der Anleger dürfte sich aber am Tag der US-Präsidentschaftswahlen zurückhalten, zumal sich kein klarer Favorit der Wähler ausmachen lässt. In den Umfragen liegen die beiden Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump dicht beieinander.

Am Montag hatten die Kurse an der Wall Street kräftig zugelegt. Der S&P-500 verbuchte nicht nur den größten Anstieg seit März, sondern beendete damit auch die längste Verlustserie seit fast 36 Jahren. Die Anleger hatten erleichtert darauf reagiert, dass neue Ermittlungen des FBI in der Email-Affäre von Hillary Clinton keine Hinweise auf strafrechtlich relevantes Handeln der Präsidentschaftskandidatin ergeben hatten. Clinton ist die Favoritin der Börse, denn sie gilt als berechenbarer als Trump.

Wichtige Konjunkturdaten sind für den Dienstag nicht angekündigt. Allerdings muss der Markt einige Quartalsberichte verarbeiten, darunter einen schwachen Zahlenausweis von Hertz. Der Autovermieter hat überdies seine Ertragserwartungen zurückgeschraubt. Seine Aktie bricht vorbörslich um gut 33 Prozent ein.

Der Medienkonzern News Corp ist in seinem ersten Geschäftsquartal zwar in die Verlustzone gerutscht, doch fiel der Umsatz etwas besser aus als erwartet. Die Aktie wird vorbörslich am Dienstag noch nicht gehandelt, hat aber im nachbörslichen Handel am Montag um 3,9 Prozent zugelegt. Gut werden auch die Quartalszahlen von Priceline aufgenommen, deren Aktien um 5,3 steigen.

November 08, 2016

