Das waren 16 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur Lieferung im Dezember stieg um elf Cent auf 45,00 Dollar. Händler sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel. Am Markt warte man auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen, das in der Nacht zum Mittwoch bekannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...