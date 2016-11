FMW-Redaktion

Endlich also ist es so weit: die Amerikaner wählen ihren nächsten Präsidenten (oder Präsidentin)! Um 12Uhr (06.00Uhr amerikanischer Ostküsten-Zeit) unserer Zeit eröffnen die Wahlbüros in acht Bundesstaaten, darunter auch in New York, wo Clinton und Trump selbst wählen werden. So weit, so konventionell. Aber jetzt wird es ungewöhnlich: denn diese Wahl wird in einer Hinsicht anders als alles, was bisher gewesen ist!

Der Grund: es gibt eine Webseite, http://votecastr.us/, die Mitarbeiter landesweit einsetzt, die wiederum so live wie möglich erste Tendezen in eine mobile App eingeben und übermitteln. Damit sollen die Amerikaner dann die selben Informationen haben, wie sie den Insidern bzw. den Wahlkampfteams selbst zur Verfügung stehen. So heißt es bei votecast.us:

"On Election Day, VoteCastr's data collection teams will fan out across the battleground states streaming data through our mobile app. That constant stream will be checked against our proprietary precinct, county, and statewide database models to generate ...

