Die Analysten von GSC Research sehen die Hawesko Holding AG weiter auf einem guten Weg, ihre Margen im Zuge der Fokussierung auf profitable Umsätze auszuweiten. Die ersten diesbezüglichen Erfolge seien bereits im bisherigen Jahresverlauf erkennbar.

Mit der jüngst vollzogenen mehrheitlichen Übernahme von WirWinzer stärke Hawesko das Geschäft mit deutschen Weinen. Dies sei nach Einschätzung von GSC Research eine gute Entscheidung, da viele Verbraucher zunehmend auf Regionalität setzen. Zudem arbeite der Wein- und Sektspezialist an weiteren Wachstumsinitiativen, die sowohl organisches als auch externes Wachstum beinhalten. Auch biete eine stärkere Internationalisierung des Konzerns weiterhin eine Option, um zusätzliche Kunden zu erschließen.

Mit dem im bisherigen Jahresverlauf erzielten Gewinnanstieg habe sich die EBIT-Marge in die richtige Richtung entwickelt, weswegen nach Einschätzung von GSC Research für 2017 bereits von einem Wert von knapp über 6 Prozent ausgegangen werden könne. Damit komme Hawesko der angestrebten EBIT-Marge von 7 Prozent schon deutlich näher. Dabei flössen die in Vorbereitung befindlichen organischen Wachstumsinitiativen ebenso wie potenzielle Akquisitionen nicht in die Schätzungen der Analysten ein.

Bei einem für 2017 prognostizierten Ergebnis von 2,17 Euro je Aktie belaufe sich das KGV aktuell auf 18,6 und bewege sich damit geringfügig unterhalb des entsprechenden KGVs der Peer-Group Getränke/Tabak von derzeit 18,8. Bei einer ergänzenden Bewertung anhand eines EBIT-Multiples ergebe sich bei geschätzten 29,8 Mio. Euro für 2017 ein Faktor von 12,2, der unter dem im Rahmen des von FCF veröffentlichten aktuellen "Valuation Monitor Q3 2016" publizierten Multiples für Hawesko von 12,8 liege.

Auf Basis der eigenen Schätzungen sehen die Analysten auch die Dividendenrendite auf einem attraktiven Niveau von 3,2 Prozent. Hawesko bleibe damit ein verlässlicher Dividendenzahler, weswegen GSC Research für die Aktie des Wein- und Sekthändlers bei einem unveränderten Kursziel von 42 Euro das Rating "Halten" bekräftigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2016-11-08_Hawesko.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.