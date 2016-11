Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vossloh nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Das Treffen in London habe seine positive Sicht auf den Verkehrstechnikkonzern untermauert, schrieb Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Dienstag. Der Experte rechnet weiterhin mit einem starken Margenanstieg und einem beeindruckenden Zuwachs beim Gewinn je Aktie. Der Fokus der Anleger liege auf bevorstehenden Verkäufen, Übernahmen und dem anstehenden Wechsel an der Konzernspitze./tav/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0081 2016-11-08/14:23

ISIN: DE0007667107