Wie bereits im letzten Jahr verkauft das beliebte Modelabel BiBA auch diesmal in der Vorweihnachtszeit ein Armband für den guten Zweck. In allen deutschen BiBA Filialen, auf den BiBA Flächen wie z.B. in der Galeria Kaufhof, Karstadt, Sinn Leffers sowie im BiBA-Onlineshop (www.biba.de) wird ein wunderschönes Armband erhältlich sein, dessen Ertrag an "Pink Ribbon Deutschland" geht.



Schenken und gleichzeitig Gutes tun - so lautet auch dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit wieder die Devise. BiBA - das Label für selbstbewusste und lebensfrohe Damenmode - verkauft daher ein Armband von Charity Gifts. Der Ertrag geht an die gemeinnützige Organisation "Pink Ribbon Deutschland". Das Ziel der Organisation ist es, die Sensibilität für das Thema Brustkrebs zu erhöhen, da bei kaum einer anderen Krebserkrankung die Früherkennung so wichtig für die Heilungschance ist.



Das hübsche Accessoire besteht aus mehreren Armbändern - die Kombination von Holzkugeln, Goldelementen, einem spannenden Textildruck und dem charakteristischen Pink verleihen dem Armband seinen besonderen Look. Charms in Form eines Sternchens, einer goldenen Pink Ribbon Schleife, einer pinken Quaste und einer kleinen zartvioletten Plakette, ebenfalls mit dem mittlerweile unverkennbaren Schleifensymbol, zieren das aufwändige Schmuckstück.



Das Armband ist seit dem 02.11.2016 zum Preis von 9,95 Euro erhältlich sein. Das perfekte Weihnachtsgeschenk oder Mitbringsel - setzen Sie ein Zeichen!



Mehr Informationen finden Sie auf Facebook unter "BIBA Deutschland" und auf www.pinkribbon-deutschland.de.



