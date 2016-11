MUNICH, GERMANY--(Marketwired - 8. November 2016) -Die KEMET Corporation (NYSE: KEM), ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Bauteilen, hat sieben neue Serien von Metalloxid-Varistoren vorgestellt, die eine Ergänzung zu den vorhandenen Schaltkreisschutzlösungen darstellen und wichtige Schaltungskomponenten vor Starkstromentladungen schützen können. Die neuen Geräte haben eine Doppelfunktion als Varistoren und Kondensatoren; sie kombinieren Transienten und EMI-Schutz mit in Kunststoff eingeschlossenen Varistoren und bieten eine besonders hohe Zuverlässigkeit in feuchten Umgebungen.

Die Doppelfunktionsgeräte beinhalten einen Kondensator zur Unterdrückung von Störungen durch Geräte wie Gleichstrom-Elektromotoren und sind AEC-Q200-qualifiziert. Diese Geräte haben eine kompakte Größe und sind ideal für den Schutz sensibler Fahrzeugelektronik gegen den von Elektromotoren erzeugten Lärm sowie gegen potenziell schädliche hochenergetische Transienten. Die Temperatureigenschaften des X7R-Kondensators gewährleisten stabile Parameter über den spezifizierten Temperaturbereich hinaus.

"Varistoren mit einer Doppelfunktion bieten die perfekte platzsparende Lösung für neue Fahrzeugkonzepte, die eine zunehmende Zahl von elektrisch angetriebenen Mechanismen zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz sowie für Bequemlichkeit und Komfort bieten", sagte Dr. Ralf Deisenhofer, Vice President von Aluminum Electrolytic Technology.

Darüber hinaus führte KEMET fünf neue SMD-Varistoren ein, darunter vier, die AEC-Q200-qualifiziert sind. Diese Produktlinie beinhaltet Geräte, die unter hohen Temperaturen betrieben werden können und für den Einsatz in Automobilen und industriellen Anwendungen sowie in Kunststoffverkapselungen gedacht sind, die einen überlegenen Feuchtigkeitswiderstand für medizinische Instrumente und Geräte wie etwa Infrastrukturen für die Mobilfunkkommunikation und Weißware für den beruflichen oder privaten Gebrauch bieten.

Muster sind zunächst bei Digi-Key und Mouser erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.kemet.com/varistors oder über KEMETs mobile Apps fÜr iPad ® , iPhone ® , Android' und Windows ® .

Über KEMET

KEMET Corporation ist ein führender, globaler Hersteller von Elektronikkomponenten, die in puncto Qualität, Lieferung und Kundendienst höchste Erwartungen erfüllen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden bei allen Dielektrika die breiteste Auswahl an Kondensatortechnologien im Industriebereich zusammen mit einem sich ständig erweiternden Bereich an elektromechanischen Geräten, elektromagnetischen Verträglichkeitslösungen und Superkondensatoren. Der Unternehmenshauptsitz von KEMET befindet sich in South Carolina in den USA; darüber hinaus betreibt das Unternehmen Fertigungsstätten, Vertriebs- und Distributionszentren auf der ganzen Welt. Die KEMET-Stammaktien sind an der NYSE unter den Symbol "KEM" gelistet. Weitere Informationen über KEMET finden Sie unter www.kemet.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte, in diesem Dokument enthaltene Aussagen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Federal Security Laws über die finanzielle Lage der KEMET Corporation (des "Unternehmens") und zu Ergebnissen ihrer Geschäftstätigkeit, die auf den aktuellen Erwartungen seitens der Unternehmensleitung sowie auf Schätzungen und Vorschauwerten zu den Märkten basieren, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie auf Ansichten und Annahmen der Unternehmensleitung. Begriffe wie "erwartet", "nimmt an", "glaubt" oder "schätzt" beziehungsweise Variationen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke sind dafür vorgesehen, diese zukunftsgerichteten Aussagen kenntlich zu machen. Diese Erklärungen stellen keinerlei Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die schwer voraussehbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen können daher substanziell von den explizit oder implizit in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Den Lesern wird nahegelegt, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung aktuell sind. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, aktuelle Informationen zu einer dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um neue Angaben, zukünftige Ereignisse oder Sonstiges zu reflektieren.

Bestimmte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen substanziell von den explizit oder implizit in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen, werden in den Geschäftsberichten des Unternehmens und in den der Börsenaufsichtsbehörde vorgelegten Unterlagen beschrieben.

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2016/11/3/11G120738/Images/KEMET_VP_Varistor-1bd67638dd1cb3fc91caa97e4f4fea4c.JPG

Bild verfügbar: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2016/11/3/11G120738/Images/KEMET_VM_Varistor-51d682a85d1687549223715b75ce9332.JPG

Kontakt:

Dr. John C. Boan

Vizepräsident Marketing

johnnyboan@kemet.com

954.766.2813