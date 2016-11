Berlin (ots) -



Wer Bioökonomie richtig begreifen möchte, ist auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2017 genau richtig: Frischhaltedosen aus Holz, Biodiesel aus Raps, Shampoo-Flaschen aus Weizen, wollige Wärme aus Mais, Autobauteile aus Rizinus, Dämmstoffe aus Hanf, Hydrauliköl aus Sonnenblumen - all diese Produkte verkörpern Bioökonomie. Diese stellt eine moderne Wirtschaftsform dar, in der Produkte und Energie nicht mehr aus endlichen Rohstoffen wie Erdöl, sondern vor allem aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Ansehen und anfassen können die Besucher der Grünen Woche diese Produkte vom 20. bis 29. Januar auf der nature.tec - Fachschau Bioökonomie in Halle 4.2.



Nachwachsende Rohstoffe stammen vom Acker und aus dem Wald und wachsen dort, wie der Name sagt, immer wieder nach. Produzenten dieser Rohstoffe sind unsere Land- und Forstwirte. Die ausstellenden Unternehmen, Verbände und Einrichtungen zeigen, wie eine nachhaltige Bioökonomie funktionieren kann. Und Forschungseinrichtungen präsentieren, was Bioökonomie uns in Zukunft zu bieten hat. Auf die Besucher warten jede Menge anschauliche Exponate zum Anfassen, interessante Mitmachaktion und spannendes Hintergrundwissen zu diesem wichtigen Thema.



Detaillierte Informationen auf www.naturetec-igw.de oder tagesaktuell über den Twitter-Account der Fachschau unter www.twitter.com/naturetec.



