EANS-Adhoc: Oberbank AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen 08.11.2016

Oberbank AG gibt Bezugspreis und Bezugsverhältnis für die Kapitalerhöhung bekannt.

Linz, 8.11.2016 - Die Oberbank AG hat den Bezugs- und Angebotspreis für die Jungen Aktien sowie das Bezugsverhältnis der Kapitalerhöhung festgelegt.

Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen Tag den Bezugs- und Angebotspreis je neuer, auf Inhaber lautende Stamm- Stückaktie ("Junge Aktien") mit EUR 53,94 beschlossen.Weiters wurde das Bezugsverhältnis mit 21:2 festgelegt, d. h. 21 Stamm-Stückaktien oder Vorzugs- Stückaktien berechtigen den Inhaber zum Bezug zweier Junger Aktien.

Die Oberbank beabsichtigt die Zulassung der Bezugsrechte zum Börsehandel an der Wiener Börse zu beantragen. Der Bezugsrechtshandel wird voraussichtlich am oder um den 22. November 2016 beginnen und voraussichtlich am oder um den 24. November 2016 enden.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht, die für den 11. November 2016 erwartet wird, steht dem Publikum ein nach Maßgabe des Österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) für das öffentliche Angebot erstellter Prospekt voraussichtlich ab 11. November 2016 auf der Website der Gesellschaft unter www.oberbank.at unter dem Menüpunkt "Investor Relations"/ "Oberbank Kapitalerhöhung" sowie am Sitz der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, kostenlos zur Verfügung.

Der Handel mit den Jungen Aktien startet im Amtlichen Handel der Wiener Börse voraussichtlich am oder um den 07.Dezember 2016.

Eckdaten der Kapitalerhöhung:

o Emittent: Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz o Emissionsvolumen: Bis zu 3.070.200. Stück neue Stamm-Stückaktien o Bezugsverhältnis: 21:2 o Bezugsrechtshandel: voraussichtlich 22. November 2016 bis 24. November 2016 o Bezugsfrist: voraussichtlich 14. November 2016 bis 28. November 2016 o Angebotsfrist des Folgeangebots: voraussichtlich 14. November 2016 bis 30. November 2016 o Bezugs- und Angebotspreis: EUR 53,94 je Junger Aktie o Bestehende Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000625108 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") o Bestehende Vorzugs-Stückaktien: ISIN AT0000625132 (Wiener Börse, Segment "Standard Market Auction") o Neue Stamm-Stückaktie: ISIN AT0000625108 o Bezugsrechte neue Stamm-Stückaktien: ISIN AT0000A1PL02 o Volle Dividendenberechtigung der neuen Stamm-Stückaktien für das Geschäftsjahr 2016 o Valutatag: Voraussichtlich am 7. Dezember 2016 o Erster Notierungstag der neuen Stamm-Stückaktien: voraussichtlich am oder um den 7. Dezember 2016

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am 11. November 2016 veröffentlichten Prospekts in Österreich und Deutschland. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt.

Rückfragehinweis: Oberbank AG Mag. Gerald Straka 0043 / 732 / 7802 - 37221 Gerald.straka@oberbank.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Oberbank AG Untere Donaulände 28 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/78 02-0 FAX: +43(0)732/78 58 10 Email: sek@oberbank.at WWW: www.oberbank.at Branche: Banken ISIN: AT0000625108, AT0000625132 Indizes: WBI Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

