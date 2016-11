Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" belassen. Während viele Investoren einen Bogen um die Aktie des Telekomanbieters machten, sehe er in den jüngsten Resultaten für das dritte Quartal einige ermutigende Entwicklungen, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer Studie vom Dienstag. Er verwies unter anderem auf einen gestiegenen Marktanteil im Mobilfunkbereich, der wieder mehr Vertrauen in eine Geschäftswende bringe./tih/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0116 2016-11-08/16:01

ISIN: DE000A1J5RX9