Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Aktien des Modekonzerns gehörten zu denjenigen Papieren, die sich nach einem Sieg von Hillary Clinton bei den US-Präsidentschaftswahlen am besten entwickeln dürften, schrieb Analyst Luca Solca in einer Branchenstudie zu europäischen Luxusgütern vom Dienstag. So zeichneten sich die zuletzt deutlich abgestraften Anteilsscheine von Hugo Boss durch eine starke Abhängigkeit von der Gesamtmarktentwicklung aus./la/tih

ISIN: DE000A1PHFF7