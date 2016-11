SmartStream, Spezialanbieter für finanzielles Transaction Lifecycle Management (TLM), meldete heute, dass seine Lösung Corona Reconciliations erneut den SWIFT Certified Application Status erhalten hat, was den Kunden von SmartStream zufolge beim Kauf von Lösungen und Produkten wichtig ist.

Das SWIFT Certified Application Label unterstreicht das Engagement von SmartStream, kontinuierlich in seine Produkte zu investieren und Branchenstandards für die Abstimmungsprozesse zu setzen. SmartStream versteht die Abstimmungs-, Ausnahme- und Untersuchungsanforderungen für Transaktionen der Institutionen, ungeachtet ihrer Größe, Anzahl der Verfahren oder Geschäftslinien.

Rudolph Schnepf, Director Technology, Corona Business Unit, SmartStream, sagte: "Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung ist die bewährte Corona-Technologie darauf ausgerichtet, die Branchenherausforderungen durch die Erhöhung der STP-Raten zu bewältigen und gleichzeitig Melde- und Complianceanforderungen zu erfüllen. Wir bieten inzwischen eine große Bandbreite an Finanzabstimmungslösungen und Implementierungsmöglichkeiten basierend auf kontinuierlicher Forschung und Entwicklung und innovativen Technologien an. Wir freuen uns, ein weiteres Jahr in Folge für unsere Corona-Lösung mit dem SWIFT Certified Application Label ausgezeichnet zu werden."

Corona bietet effiziente Operationen und ersetzt Multiple-Point-Lösungen, während Silos beseitigt werden alles mithilfe einer einheitlichen strategischen Abstimmungsplattform. So werden eine geringstmögliche Unterbrechung des Tagesgeschäfts sowie kurze Implementierungszeiten sichergestellt. Das Produkt ermöglicht zudem ein verbessertes Return-on-Investment (ROI) bei optimalem Kundenservice.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

