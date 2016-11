In Großbritannien hat die Toblerone-Schokolade weniger Zacken und die Abstände dazwischen sind größer als sonst. Die Schweizer Süßigkeit ist ein Brexit-Opfer, meinen zumindest die Kunden und drücken ihre Wut im Netz aus.

Toblerone in britischen Supermärkten hat weniger Zacken und größere Abstände dazwischen. Der Hersteller erklärt das mit höheren Einkaufspreisen für die Zutaten. Für Kunden dagegen ist klar: Die klassische dreieckige Schokolade zählt jetzt auch zu den Brexit-Opfern.

Die ersten Käufer konnten es kaum glauben: "Die haben die Schokolade teilweise noch im Laden ausgepackt und die Zacken gezählt - nicht nur einmal", erzählt Jon, ein Verkäufer in einem Poundland-Supermarkt in der Londoner Innenstadt. Inzwischen belassen die Kunden es nicht beim Zählen, sondern lassen ihrer Wut und Enttäuschung freien Lauf - in Supermärkten, über Facebook und Twitter.

"Wer auch immer dies verbrochen hat, gehört entlassen", fordert beispielsweise Facebook-Nutzer. Und ein anderer kritisiert: "Das ist unglaublich naiv von Euch, wenn Ihr glaubt, die Kunden so betrügen zu können - indem ihr die Verpackungsgröße unverändert lasst, aber das Produkt komplett ruiniert." Andere Kunden machen keinen Hehl aus den Konsequenzen, sie sie ziehen werden: Sie wollen nicht mehr das Original kaufen, sondern die Nachahmerprodukte von Aldi und Lidl.

