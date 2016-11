Bremen (ots) - Radio Bremen lädt im Namen der ARD ein zur



Preisverleihung des Bremer Fernsehpreises 2016 am Freitag, 18. November 2016, um 20.00 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), im Radio Bremen-Eventstudio, Hinter der Mauer 7, 28195 Bremen.



Die Preisverleihung, bei der die besten Leistungen im deutschsprachigen Regionalfernsehen ausgezeichnet werden, moderiert der Journalist und Vorsitzende der Fernsehpreis-Jury Frank Plasberg.



Wir bitten um



Anmeldung bis Mittwoch, 16. November 2016, unter E-Mail presseinfo@radiobremen.de mit Angabe von Name, Medium/Redaktion, Adresse, Telefon und Email. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine vorherige verbindliche Anmeldung erforderlich.



Falls Interesse besteht, können wir Ihnen am Abend der Preisverleihung ab ca. 23 Uhr Fotos der Gewinnerinnen und Gewinner zur Verfügung stellen.



Der Bremer Fernsehpreis



Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Der Preis gilt inzwischen als maßgebliche Auszeichnung für regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Zahlreiche prominente Autoren sind mit dem Preis ausgezeichnet worden. Unter den Gewinnern ist auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg, der in Bremen vor mehr als 25 Jahren seinen ersten Fernsehpreis erhielt. Prämiert wurde damals sein Studiogespräch zum Geiseldrama von Gladbeck in der "Aktuellen Stunde". Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD.



Wer sich dieses Jahr über die begehrten Auszeichnungen freuen darf, ermittelt die Jury, bestehend aus:



+ Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender), + Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer), + Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent), + Isabelle Körner (Moderatorin bei n-tv und RTL) und + Birgitta Weber (u.a. stellvertretende Chefredakteurin beim Südwestrundfunk und Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins "Report Mainz").



Bevor die Gewinner gekürt werden, findet unter dem Titel "Neue Trends im Regionalprogramm" am Nachmittag wieder das Werkstattgespräch statt. Rainer Maria Tauber (erfahrener TV-Journalist, Chef vom Dienst für die Sendung zibb vom rbb und Trainer) führt durch die Veranstaltung mit Vorträgen, Vorführungen und Gesprächen. Unter anderem referiert Roman Rusch (WDR) über "Konstruktiven Journalismus", Dennis Leiffels (Radio Bremen) über "Scheiß auf Distanz! - Das Y-Kollektiv" und Heiner Backensfeld (SWR) über "Trends im nationalen und internationalen Fernsehen".



Die Musikerin Cäthe wird den Bremer Fernsehpreis mit ihren zwei Bandkollegen Florian Eilers (Akustikgitarre) und Reiner Hubert (Schlagzeug und Cajon) musikalisch untermalen. Mit viel Charme, Witz, Ironie und Mut zur Ehrlichkeit erzählt die sympathische Wahlberlinerin, die bereits drei Alben erfolgreich veröffentlicht hat, Geschichten von der Suche nach Glück, Loslassen und Liebe. Als großer Fan von Janis Joplin verpackt Cäthe ihre Songs auf ganz eigene Weise in den Sound der Woodstock-Generation.



Weitere Informationen zum Fernsehpreis und zu dem Livestream der Gala (am 18. November ab 20 Uhr) unter www.bremerfernsehpreis.de



Fotos können bei www.ard-foto.de und bei angegebenem Kontakt abgerufen werden.



