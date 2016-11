GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung

GxP German Properties AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

08.11.2016 17:43

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

GxP German Properties erzielt Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro aus Barkapitalerhöhung

Berlin, den 08. November 2016 - Die GxP German Properties (GxP) (ISIN: DE000A1YCNN8) hat ihre Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 27,0 Millionen neue, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ("Neue Aktien"), zum Bezugspreis von 1,00 Euro pro Aktie bezogen oder platziert. Insgesamt fließt dem Berliner Spezialisten für Gewerbeimmobilien so ein Bruttoemissionserlös von 27,0 Millionen Euro zu. Damit wurde das angestrebte Zielvolumen der Kapitalerhöhung übertroffen.

6,2 Millionen neue Aktien wurden im Rahmen des öffentlichen Bezugsangebots bezogen und 20,8 Millionen neue Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung emittiert. In diesem Zuge hat auch das Vorstandsmitglied der GxP, Johannes Meran, 500.000 Aktien erworben. Durch die Ausgabe von 27,0 Millionen neuen Aktien und die Eintragung der Sachkapitalerhöhung erhöht sich die Aktienzahl auf insgesamt 69,3 Millionen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von einem Euro je Aktie.

Die durch die Sacheinlage erhaltenen Aktien des Managements sind bis Ende 2017 mit einer Sperrfrist (Lock-Up) versehen. Der Streubesitz beträgt nach Durchführung der Transaktion rund 44 Prozent.

Die Einbeziehung der bestehenden und neuen Aktien in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Teilsegment Entry Standard) ist für November geplant.

Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in der Ad hoc-Mitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen (www.gxpag.com/investor-relations).

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten 'Core+'/'Value add' in Metropolregionen sowie ausgewählte mittelgroße deutsche Städte. Die Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu erreichen.

Kontakte:

GxP German Properties AG Kirchhoff Consult AG

Europa Center 19. OG Herrengraben 1 Tauentzienstr. 9 20459 Hamburg D-10789 Berlin TEL: +49 (0)40 609 186 65 TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)40 609 186 60 FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: gxp@kirchhoff.de

E-MAIL: info@gxpag.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: GxP German Properties AG Tauentzienstraße 9 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 88 62 67 40 Fax: +49 (0)30 88 62 67 411 E-Mail: info@gxpag.com Internet: http://gxpag.com/ ISIN: DE000A1YCNN8 WKN: A1YCNN

Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart

ISIN DE000A1YCNN8

