EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV hat eine Einigung über die Veräußerung der OMV (U.K.) Limited erzielt

Sonstiges/OMV / Öl / Gas / Österreich / Großbritannien / Upstream / OMV (U.K.)

Limited 08.11.2016

OMV hat eine Einigung über die Veräußerung von 100% der Anteile an ihrer Tochtergesellschaft OMV (U.K.) Limited an Siccar Point Energy Limited, Aberdeen, erzielt. Die Transaktion wurde in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats von OMV genehmigt, wobei die Unterzeichnung der betreffenden Transaktionsdokumente durch die Parteien noch ausständig ist. Mit der Unterzeichnung wird im Laufe des heutigen Tages gerechnet.

Der Wert der Transaktion soll bis zu USD 1 Milliarde betragen. Der Betrag setzt sich aus einer fixen Zahlung in der Höhe von USD 750 Millionen und einer bedingten Zahlungsverpflichtung in der Höhe von bis zu USD 125 Millionen zusammen, die von der endgültigen Investitionsentscheidung in Bezug auf Rosebank abhängig ist. Zusätzlich haben sich die Parteien auf eine Kaufpreisanpassung für CAPEX Aufwendungen ab dem Wirksamkeitsbeginn der Transaktion mit 1. Jänner 2016 geeinigt. Das führt zu einer weiteren Zahlung in der Höhe von rund USD 125 Millionen.

OMV erwartet einen negativen Effekt auf das EBIT gemäß IFRS von rund EUR 350 Millionen zum gegenwärtigen Wechselkurs. Dies beinhaltet einen Verkaufsverlust von rund EUR 458 Millionen, wobei diesem Betrag voraussichtlich Fremdwährungsgewinne von rund EUR 100 Millionen, deren Realisierung zum Closing-Zeitpunkt erwartet wird, gegenüberstehen werden.

Der Abschluss der Transaktion wird in Q1 2017 erwartet und steht unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen, einschließlich aufsichtsbehördlicher Genehmigungen.

Rückfragehinweis: OMV Investor Relations: Magdalena Moll Tel. +43 1 40 440-21600 e-mail: investor.relations@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

