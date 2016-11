Zvolen, Slowakei (ots/PRNewswire) -



ForexMart, der erfolgreiche Akteur der Devisenbranche, hat einen Sponsorenvertrag mit dem berühmten slowakischen Eishockey-Team HKM Zvolen unterzeichnet. Diese neue Zusammenarbeit zwischen ForexMart und HKM Zvolen (https://www.forexmart.com/HKM_Zvolen) setzt die Tradition erfolgreicher Kooperationen mit etablierten Sportteams fort. Zu den Vorgängern von HKM Zvolen gehören das legendäre Autorennteam RPJ Racing und Spaniens beliebter Fußballverein Union Deportiva Las Palmas.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161107/436679 )



Der Forex-Dienstleister und eines der berühmtesten Eishockey-Teams der Slowakei haben sich zusammengeschlossen, um mithilfe wirkungsvoller Kampagnen und beiderseitigem Wachstum ihre Geschäfte voranzutreiben. Das Sponsoring beginnt an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte beider Unternehmen: Das HKM Zvolen-Team begrüßt die neue Hockey-Saison und ForexMart erhält Auszeichnungen als Bester Forex Newcomer 2016.



Die Partner bringen beide die gleiche Begeisterung für diese Zusammenarbeit zum Ausdruck. Der Präsident von ForexMart, Ildar Sharipov, zeigte sich in seiner offiziellen Stellungnahme begeistert:



"I'ch habe immer daran geglaubt, dass Erfolge nur durch harte Arbeit und gute Teamarbeit erzielt werden können, Qualitäten, die den Kern von ForexMart und HKM Zvolen bilden. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft, da wir, wie auch unsere Partner nicht nur Geschäfte machen, um zu gewinnen, sondern auch um als Team mit unseren Kunden zu wachsen."



ForexMarts jüngster Sponsoring-Deal ist ein weiterer Erfolg des unermüdlichen Bestrebens, Allianzen jenseits der Finanzbranche zu schließen. Sowohl Marktteilnehmer als auch Hockey-Fans können sich auf spannende Entwicklungen im Zuge dieser Partnerschaft freuen.



Der Hokejový Klub mesta Zvolen (HKM Zvolen) ist einer der bedeutendsten Hockey-Clubs der Slowakei. Er wurde 1927 gegründet und ist seitdem das Bollwerk des slowakischen Eishockeysports. Das Team gewann zwei Mal die slowakische Meisterschaft und den IIHF Continental Cup im Jahr 2005.



Sie können ForexMart unter http://www.forexmart.com und HKM Zvolen unter folgender Adresse besuchen: http://hkmzvolen.tipsportextraliga.sk/



ForexMart ist ein EU Forex Brokerage-Unternehmen, das den Handel von Devisen und Finanzinstrumenten anbietet, die von der Cyprus Securities Exchange reguliert werden. Es ist auf hochtechnisierte Internet-Handelslösungen spezialisiert und nutzt hochentwickelte Systeme, die konzipiert sind, Online-Betrug zu verhindern und Betrugsmöglichkeiten zu erschweren. Alle Finanzmittel werden in verschiedenen Konten bei hochkarätigen EU-Banken gesichert. Kunden erhalten Zugang zu Finanzmärkten, indem sie modernste Technologien nutzen, welche bestmögliche Benutzererfahrung, optimale Effizienz und Komfort sicherstellen. Daher gilt ForexMart als ein moderner Devisenhändler, der die perfekte Einheit zwischen Innovation und Komfort garantiert.



